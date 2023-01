METEO - Le previsioni di Danilo Tognetti di Amap per i prossimi giorni: «Le precipitazioni vedranno una tregua domani e giovedì. Da venerdì scendono le temperature e la quota neve»

Sarà un bianco weekend per l’entroterra maceratese. Da venerdì si farà sentire anche nelle Marche e in provincia l’arrivo dell’aria fredda dai Balcani che porterà anche fiocchi bianchi fino a quote collinari. Sperano gli operatori della montagna che, dopo un inverno finora in secca, attendono il momento propizio per l’apertura degli impianti.

«Per ora le temperature si sono alzate – spiega Danilo Tognetti, meteorologo Amap Marche – e così anche la quota neve si è alzata oltre i 1300 metri. Tra domani e giovedì ci sarà una sostanziale tregua con precipitazioni deboli ma la quota neve comincerà a scendere fino a 500 metri.

La situazione si farà più interessante tra venerdì e sabato con l’arrivo dell’aria fredda dai Balcani, le temperature scenderanno e così anche le nevicate che arriveranno fino a quote collinari. Fra venerdì sera e sabato notte potremmo avere nevicate intorno a 300 metri, ma non aspettiamoci significativi cumuli. In montagna invece si alterneranno precipitazioni nevose e piovose con cumuli di qualche decina di centimetri».

Una situazione caratterizzata comunque da instabilità: «Quando ci sono perturbazioni di questo tipo con varie minime al suolo non si sa mai come si spostano. In considerazione anche della confermazione del territorio è difficile fare previsioni precise».

(a.p.)