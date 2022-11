PIEVE TORINA - Verrà inaugurata venerdì 25 novembre alle 11 in località Capecchiara. Alle 12 a Casavecchia ci sarà anche l'apertura ufficiale della nuova area sosta per i camper

Una panchina rossa su cui salire per provare ad avere un punto di vista differente e più consapevole sul tema della violenza contro le donne e sulla ricostruzione post sisma. E un’area sosta, nuova e completa di tutti i servizi, pronta ad accogliere il turismo en plein air come prima concreta realtà, in termini di ricettività turistica, nel territorio di Pieve Torina.

«Abbiamo voluto mettere insieme queste due inaugurazioni per affermare la nostra precisa volontà di esserci su temi fondamentali per il rilancio di un’esistenza vera in quest’area, ossia il rispetto dei diritti, a tutti i livelli. Non a caso abbiamo scelto il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proprio per richiamare, in una data simbolo, l’attenzione sulla ricostruzione ed invitare tutti ad assumere un punto di vista differente».

A parlare è il sindaco, Alessandro Gentilucci, che prosegue la sua battaglia sul fronte proprio dei diritti delle popolazioni terremotate. «Siamo ancora lontani da una condizione di normalità, e dobbiamo incalzare le istituzioni, a tutti i livelli, perché non dimentichino chi vive qui, perché siamo una comunità che, nonostante tutto, è viva e vuol continuare a dimostrarlo con i fatti».

L’appuntamento è per venerdì mattina, alle 11 in località Capecchiara per l’inaugurazione della “pankona” rossa, e alle 12 in località Casavecchia per l’apertura ufficiale della nuova area sosta.