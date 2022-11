ANCONA - Continuano gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco in tutta la provincia

Sono poco più di 900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, riguardati sopralluoghi e verifiche di stabilità dovuti al sisma che ha colpito le provincie di Ancona e Pesaro il 09 Novembre scorso.

Ad Ancona è stato necessario evacuare un immobile con all’interno 9 persone in via Ascoli Piceno.

A Senigallia, stessa cosa è avvenuta per una persona che risiedeva in un appartamento in via Giordano Bruno, sempre a causa dell’inagibilità dell’appartamento in cui abitava.

I pompieri hanno anche effettuato un sopralluogo di stabilità nel campanile della Chiesa di Sant’Anna, a Corinaldo.