9 Novembre 2022

ore 12:09

Gli orari che compaiono sulle telecamere delle attività del Piano segnano le 7.07 e 42 secondi quando iniziano a tremare una prima volta. Trascorre poco più di un minuto ed ecco la seconda scossa, anche questa accompagnata da un boato. All’interno della tabaccheria Rossi di Largo Sarnano, si vedono oscillare tutti gli oggetti posti sul banco. Lo spavento della titolare lascia capire che anche a livello strada, dunque non solo ai piani alti degli edifici, il terremoto è stato avvertito in maniera distinta e forte. Stessa cosa al distributore di benzina Esso, sempre in Largo Sarnano, dove ad oscillare sono stati non solo gli erogatori di carburante ma pure le auto in sosta.