Governo, Acquaroli:

«Rispondo ai cittadini,

non all’appello per Draghi»

CRISI - Il presidente delle Marche: «Ritengo fondamentale ci sia rispetto di tutti i livelli e soprattutto sia lasciato al Parlamento il suo ruolo, quello di decidere come e per chi votare per la nostra nazione»

19 Luglio 2022 - Ore 18:55 - caricamento letture

«Non rispondiamo all’appello per chiedere a Draghi di restare a palazzo Chigi, credo che nella filiera istituzionale ognuno ha il suo ruolo e deve rispondere a tutti i cittadini».

Così il presidente delle Marche Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia) ha ribadito la sua posizione in merito alle dimissioni del presidente del consiglio alla vigilia delle comunicazioni che Mario Draghi farà da domani in Parlamento sulla crisi di Governo.

«Ritengo fondamentale ci sia rispetto di tutti i livelli – ha osservato Acquaroli – e soprattutto sia lasciato al Parlamento il suo ruolo, quello di decidere come e per chi votare per la nostra nazione. E’ sempre molto importante rispondere a tutti i cittadini quando si ricopre un ruolo istituzionale, non si dovrebbe scendere nell’agone politico in questa maniera. Io devo rappresentare tutti, poi è chiaro che ho una mia idea ma fare un appello che va ad entrare nelle dinamiche del Parlamento è sbagliato e fuori dal nostro ruolo». Domenica Acquaroli era intervenuto sullo stesso argomento insieme ai governatori dell’Abruzzo Marco Marsilio e della Sicilia Nello Musumeci etichettando come una forzatura l’appello lanciato dai sindaci.

