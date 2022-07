Sindaci e imprenditori pro-Draghi,

c’è anche Diego Della Valle

CRISI DI GOVERNO - Undici sindaci e una schiera di imprenditori, tra cui il presidente Tod's, in queste ore hanno chiesto al premier dimissionario di andare avanti perché «il Paese ha bisogno di stabilità»

16 Luglio 2022 - Ore 17:12 - caricamento letture

«Sulla linea “Salvare Draghi, whatever it takes” Il Foglio ha sondato “alcuni pezzi da novanta del così detto partito del pil, tra imprenditori, manager, sindacalisti, associazioni di categoria” e sottolinea che “gli spunti raccolti sono lì a confermarci che l’Italia produttiva è intenzionata fortissimamente a far sentire la sua voce per evitare di affrontare al buio una fase delicata come quella che sta vivendo l’Italia”». E’ quanto riportato dall’Ansa. E tra gli imprenditori di spicco che vorrebbero che il premier andasse avanti ci sarebbe anche il presidente e amministratore delegato di Tod’s, Diego Della Valle.

La spinta al premier ad andare avanti è partita, sempre stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa, da undici sindaci tra cui quelli di Roma e Milano, e i presidenti di Anci e Upi. Una spinta a cui si sono aggiunti nomi illustri dell’imprenditoria nazionale.

«Noi sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi – riporta l’Ansa – di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni. Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità».

I commenti raccolti, in sintonia, dal mondo dell’imprenditoria sono, invece, di Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad e presidente di Agecore; della presidente dell’Ance Federica Brancaccio, del presidente di Federacciai Antonio Gozzi, del presidente e amministratore delegato di Tod’s Diego Della Valle, del presidente di Unipol Carlo Cimbri; di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; del presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Con loro anche Maurizio Gardini, presidente di Alleanza delle Cooperative; il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra; Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza; Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico; il presidente di Fondimprese Aurelio Regina; il presidente di Assolombarda Alessandro Spada; Sergio Silvestrini, segretario generale di Cna; Marco Granelli, presidente di Confartigianato; Mario Resca, presidente di Confimprese; Francesco Mutti, presidente di Centromarca. Interventi a sostegno anche da parte del mondo dei professionisti, come quelli dell’architetto Stefano Boeri e dell’ex rettore della Bocconi Guido Tabellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA