«Per affittare i container dei terremotati,

il Comune chiede da 483 a 1.240 euro al mese»

ELEZIONI TOLENTINO - Il candidato sindaco del terzo polo Mauro Sclavi critica duramente la scelta dell'amministrazione Pezzanesi di concedere in locazione le strutture di via Colombo: «È pazzesco chiedere determinate cifre per una struttura che a tutt’oggi ha bagni e docce in comune. Qual è lo scopo? Aiutare le persone in difficoltà oppure fare cassa con i soldi dei cittadini?»

20 Aprile 2022 - Ore 12:38 - caricamento letture

di Francesca Marsili

«Trasformare gli scatoloni di latta in una sorta di albergo? Temevo stessi leggendo un articolo satirico di Lercio. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso di una gestione scandalosa». Commenta così il candidato sindaco per il terzo polo Mauro Sclavi, la delibera di Giunta del Comune di Tolentino del 15 aprile scorso, in cui i container di via Cristoforo Colombo vengono messi a disposizione, dietro pagamento di canone mensile, a coloro che, costretti ad uscire dalle proprie abitazioni per consentire i lavori di sistemazione dei danni del sisma, non trovano sistemazioni alternative. Una concessione temporanea, fino al 31 ottobre, per chi ha difficoltà a reperire appartamenti e che sarà valida solo per la durata dei lavori.

Critica la scelta e punta il dito il candidato Sclavi, e lo fa soprattutto in relazione ai canoni decisi dalla Giunta per usufruire della struttura: 620 euro per una stanza singola e 1.240 euro per una doppia in vigenza dei protocolli Covid, e di 483 euro per una singola e 966 euro per una doppia nel caso in cui i protocolli vengano ridotti. «Si è deciso di affittare le stanze in via Colombo, non propriamente il centro storico, a prezzi che vanno da 483 fino a 1.240 euro mensili, a seconda della presenza o meno di pulizie “anti-covid”. È pazzesco chiedere determinate cifre – commenta – per una struttura che a tutt’oggi ha bagni e docce in comune. Tenete presente – aggiunge definendo l’operazione tra le più discutibili messe in atto in questi dieci anni da parte della Giunta Pezzanesi- Luconi – che prezzi simili non li hanno nemmeno gli appartamenti per studenti universitari nelle più grandi città italiane: Roma, Milano, Venezia».

Sclavi si domanda quale sia l’intento di questa operazione: «Aiutare le persone in difficoltà oppure fare cassa con i soldi dei cittadini? Come mai non è stata fatta una programmazione adeguata al punto da dire alle persone che devono andare a vivere in scatoloni di latta a prezzi stratosferici? Non sarà che il costo di quelle strutture è talmente alto che ora non riescono più a sostenerlo?». Il candidato sostiene che «se veramente avessero voluto essere di aiuto si sarebbero impegnati in una programmazione permanete della cantieristica, ma soprattutto avrebbero creato un tavolo di confronto con tutte le agenzie immobiliari della città per mettere il più possibile in rete le offerte sul mercato». Torna ancora sui canoni: «Se considerate che 1.240 euro al mese vengono chieste per una stanza doppia con pulizie senza nessun tipo di vitto questo implica una spesa di circa 41 euro a notte in dei container installati inizialmente per l’emergenza e con servizi igienici in comune, senza adeguati spazi comuni e che non sarebbero dovuti durare tanto – aggiunge – Senza scomodare i noti portali di prenotazione di alberghi o simili come coalizione possiamo sinceramente dire che i nostri cittadini posso facilmente trovare di meglio ad un prezzo più conveniente – conclude Sclavi – Tolentino merita un profondo cambiamento e rinnovamento a partire da questi temi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA