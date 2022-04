Silvia Luconi e “Tolentino nel cuore”

«Felice di condividere un sogno»

ELEZIONI - La candidata sindaca di centrodestra sabato alle 11 inaugurerà la sede elettorale in piazza Martiri di Montalto e presenterà la lista civica a suo sostegno: «Sarà composta da un gruppo di persone eterogenee e impegnate in diversi settori della società civile, così da apportare un contributo diverso in base alle esperienze di vita, professionali e anche amministrative»

20 Aprile 2022

«Sono felice di camminare insieme a loro e di condividere un sogno». Sono le parole della candidata sindaca di centrodestra Silvia Luconi, che sabato alle 11 inaugurerà la sede elettorale in piazza Martiri di Montalto e presenterà la sua civica Tolentino nel cuore.

A comporre il gruppo, nato dieci anni fa a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Pezzanesi, saranno commercianti, operai, impiegati, liberi professionisti, insegnanti, sanitari, funzionari ministeriali.

«La lista – spiega infatti Luconi – sarà composta da un gruppo di persone eterogenee e impegnate in diversi settori della società civile, così da apportare un contributo diverso in base alle esperienze di vita, professionali e anche amministrative. Credo molto nel civismo, reputo che, soprattutto nei Comuni, siano fondamentali le persone a servizio della comunità: coloro che mettono al primo posto l’altro e in secondo piano se stessi. Il nostro gruppo è animato da tanto entusiasmo e da tanta voglia di fare, a fronte dei molteplici risultati ottenuti in quest’ultimo decennio amministrativo e desideroso di far parte di un progetto importante che sta ridisegnando e continuerà a ridisegnare Tolentino».

