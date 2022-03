Doppio evento su

“Superbonus 110%,

Sisma e bonus minori”

MACERATA - In programma un convegno, venerdì 1 aprile, al teatro Lauro Rossi e un incontro formativo per tecnici e operatori, sabato 2 aprile, al Polo Pantaleoni

Un convegno seminario, venerdì 1 aprile, al teatro Lauro Rossi di Macerata, e un incontro formativo per tecnici e operatori, sabato 2 aprile, al Polo Pantaleoni. Doppio evento su “Superbonus 110%, Sisma e bonus minori”, che coinvolge le categorie del settore e che vedrà la partecipazione, fra gli altri, dei vertici dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza, dell’Unione nazionale amministratori di immobili e di Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione. Organizzato da geometri, ingegneri, architetti e geologi della provincia di Macerata, con il supporto di Fondazione e Comitato regionale collegi geometri delle Marche e con il patrocinio di comune di Macerata, Consiglio nazionale geometri e Unione nazionale amministratori di immobili, «sarà un’occasione di confronto utile per fare il punto della situazione, evidenziando le criticità tuttora presenti e tentando di arrivare a un approccio e a una formazione comuni e univoci per tutti gli operatori del settore», anticipa Paola Passeri, presidente del Collegio geometri Macerata. Ricca di spunti e informazioni la prima giornata, che si apre alle 9 al teatro Lauro Rossi col benvenuto di Sandro Parcaroli (sindaco di Macerata, componente del direttivo Anci Marche e presidente della Provincia), Francesco Adornato (rettore dell’Università di Macerata) e Maurizio Savoncelli (presidente del Consiglio nazionale geometri). L’apertura di sessione è affidata a Paola Passeri (presidente del Collegio provinciale geometri di Macerata), Leo Crocetti (presidente del Comitato regionale collegi geometri Marche), Mauro Del Bianco (presidente Unai sezione di Macerata), Vittorio Lanciani (presidente dell’Ordine architetti di Macerata) e Nicola Gobbi (consigliere dell’Ordine ingegneri di Macerata). Seguono gli interventi di Fabiola Pietrella (dottore commercialista revisore legale Odcec di Macerata e Camerino), Mauro Malatesta (della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate), Fernando Falco (colonnello del Comando provinciale della Guardia di Finanza), Lucia Isolani (Asur Marche Area Vasta 3, Uoc prevenzione sicurezza ambienti di lavoro).

I lavori riprendono alle 14 con gli interventi di Guido Castelli (assessore della regione Marche), Vittorio Lanciani (presidente dell’ordine architetti di Macerata), Carlo Resparambia (presidente Ance Macerata), Fabiola Pietrella, Pietro Lucchesi (consigliere del Consiglio nazionale geometri) e Rosario Calabrese (presidente Unai nazionale). Conclusioni affidate a Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016. Prevista la presenza dei parlamentari Mirella Emiliozzi, Tullio Patassini e Giuliano Pazzaglini. Per informazioni e partecipazione: info@geometrimacerata.it.

Di taglio più specialistico l’incontro del 2 aprile al Polo Pantaleoni, valido come corso di formazione per i professionisti tecnici, coordinato da Fabiola Pietrella, dottore commercialista revisore legale Odcec Macerata e Camerino. Si discute, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, di beneficiari dei bonus e tipologie immobiliari, interventi ammessi, bonus minori, documenti da produrre in base alle check list, requisiti, verifiche, adempimenti e sanzioni, cessione del credito e sconto in fattura alla luce degli ultimi decreti, i verbali di assemblea e i possibili rilievi di nullità. Docenti: Fabiola Pietrella, Daniele Palmieri (ispettorato del lavoro), Ilaria Soricetti (Unai Macerata), Sara Magi (dottore commercialista Odcec Fermo) e Alfredo Buonomo (dottore commercialista revisore legale Odcec Roma).

