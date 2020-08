POLITICA - Il leader della Lega presenterà nel capoluogo i candidati consiglieri regionali. Farà tappa anche a Grottammare, Cupramarittima, Senigallia e Fabriano

Saranno presentati a Macerata, in piazza Mazzini e direttamente dal leader della Lega Matteo Salvini, i candidati al consiglio regionale delle Marche. Il comizio è in programma alle 18.15 di giovedì (6 agosto) quando l’ex ministro dell’Interno sarà in tour nelle Marche. L’appuntamento sarà preceduto dalla visita alla Giessegì, azienda di mobili ad Appignano. Salvini incontrerà il titolare Gabriele Miccini, seguirà il comizio nel parcheggio antistante il cantiere dell’Inrca, mai concluso.

Il tour di Matteo Salvini nelle Marche inizierà dal primo pomeriggio: alle 14,30 sarà a Grottammare dove, all’hotel Marconi, incontrerà i florovivaisti, dopo la visita al vivaio Marconi. Alle 15,15 incontro con i cittadini in largo Martiri delle Foibe a Cupra Marittima. Poi Appignano e Macerata e a seguire alle 21 cena con sostenitori e simpatizzanti a Senigallia (al Finis Africae Country House), proprio in “casa” del candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi. Il tour si concluderà venerdì 7 agosto con l’inaugurazione alle 9,15 della sede di Fabriano in corso della Repubblica, 33.

Salvini aveva visitato le Marche poco più di un mese fa, quando aveva fatto tappa tra l’altro anche all’Hotel House di Porto Recanati.

