MACERATA - In arrivo nuova planimetria per il mercato alimentare al Centro fiere di Villa Potenza

Mercoledì il mercato a Macerata si svolgerà come di consueto. Dopo un esordio sotto la pioggia, i banchi toneranno più o meno tutti al loro posto. E’ attesa infatti una nuova ordinanza che prevede lo spostamentod i tre ambulanti in zone diverse da quelle dove stazionavano finora e una nuova planimetria per il mercato alimentare al centro fiere di Villa Potenza.

«Tenendo anche conto delle restrizioni previste dai decreti del Consiglio dei Ministri – si legge in una nota dell’amministrazione – da quanto stabilito dai protocolli della Regione Marche legati alle attività di commercio per il contenimento della pandemia e delle linee guida scaturite a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 22 maggio scorso, l’assessorato alle Attività produttive insieme al Comando della Polizia locale, ha emesso una nuova ordinanza che prevede:

– per quanto riguarda il Mercato dei Fiori di piazza Nazario Sauro, lo spostamento di due banchi, n. 468 e 469, in parte di natura alimentare, e posizionamento temporaneo degli stessi di fronte allo Sferisterio;

– lo spostamento del banco di vendita n. 482 posto di fronte allo Sferisterio e ricollocazione temporanea nel posteggio di viale Trieste n.207 attualmente libero (per spostamento dello stesso in piazza Vittorio Veneto);

– per quanto riguarda il Mercato del Foro Boario di Villa Potenza, la ricollocazione di tutti i posteggi alimentari e non alimentari secondo la planimetria che verrà predisposta dal Comando di Polizia Locale in accordo con l’assessorato alle Attività produttive;

– la necessità di prorogare, per un’altra settimana, la non effettuazione delle operazioni di “spunta”».