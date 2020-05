MACERATA - Incendio in via Marche poco prima delle 14. I residenti hanno chiamato i soccorsi

Auto a fuoco in via Marche, a Macerata: i residenti hanno visto le fiamme uscire dal cofano di una Opel Astra che era in sosta vicino ad altre vetture, e hanno subito chiamato i vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 13,45. Il rogo potrebbe essere scoppiato a causa di un corto circuito. A causa delle fiamme c’è stato anche lo scoppio di un copertone della vettura. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri che in pochi minuti hanno spento le fiamme.