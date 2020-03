IL BOLLETTINO del Gores - Il totale sale a 2.569 su 6.782 tamponi effettuati. In provincia ci sono 33 casi in più. Nell'Anconetano sono 702 le persone che hanno contratto il Coronavirus, sono 133 nel Fermano, 1.312 nel Pesarese e 61 nel Piceno

Sono 148 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle Marche. Lo ha comunicato il Gores nel consueto bollettino di questa mattina, dopo l’analisi degli ultimi 391 tamponi effettuata dal Sod Virologia di Torrette. Il numero totale dei contagi nelle Marche sale quindi a 2.569 su un totale di 6.782 tamponi. Il trend è in discesa rispetto a ieri: un’incidenza del 37,85% oggi, rispetto al 41,17% circa di ieri, più di un tampone su tre tra quelli effettuati risulta positivo. Ieri erano stati 268 i nuovi casi di Coronavirus registrati su 651 tamponi effettuati ed erano aumentati i guariti, quattro in totale, 104 le persone dimesse. Per quanto riguarda le province: a Macerata i contagiati sono saliti a 326 (ieri erano 293) dunque si tratta di 33 casi in più. Nel Fermano: 133 casi, ieri erano 113, nell’Anconetano sono 702 i contagiati, ieri erano 676, nel Pesarese sono 1312 i contagi, ieri 1249. Nella provincia di Ascoli i casi sono saliti da 56 a 61. Nel complesso ci sono 720 persone ricoverate, a queste se ne aggiungono 148 in terapia intensiva (dieci in più di ieri). Sono invece 162 le persone ricoverate in area post critica (ieri erano 137). Sono 104 le persone dimesse e ora in isolamento domiciliare, 8 i guariti. Sempre ieri, secondo i dati diffusi dal Gruppo operativo regionale emergenza sanitaria, erano 202 le persone decedute. Nella provincia di Macerata sono salite a 20 le persone che sono morte a causa del contagio del Coronavirus. Gli ultimi decessi sono quelli di Elio Sorana, 72 anni, che era ospite della casa di riposo di Cingoli, Alfonso Carlini, 80 anni, di Macerata, Guerrino Braconi, 79, di Civitanova.

