LE IMMAGINI di una domenica irreale, qui come nel resto d'Italia. Quasi tutti rispondono alla chiamata della responsabilità. Dal centro alla statale fino al lungomare, gli scatti di Federico De Marco

Una domenica in un vuoto surreale, quella che dà il la alla primavera a Civitanova. Il traffico e le code, il passeggiare per il corso o il godersi la spiaggia ancora lontana dal sapore d’estate, ovviamente, sono solo ricordi.

Nelle foto di oggi strade vuote e fa un certo effetto vedere la statale Adriatica deserta. Una fotografia di quello che sta avvenendo in tutta Italia. Forze dell’ordine che vigilano sul rispetto delle regole e per controllare che le poche persone in giro abbiano un vero motivo per non restare a casa. Alcune sono state controllate sul lungomare ed “invitate” a tornare nelle rispettive abitazioni. Ma c’è anche chi, purtroppo, proprio non ne vuole sapere di salvaguardare la sua salute e quella degli altri. Chi se ne sta seduto comodamente su una panchina o passeggia per il corso. Spiagge, parchi e giardini sono chiusi, ma un uomo si gode da vicino il mare, un altro non può fare a meno di fare jogging al parco. E magari si sentiranno anche contenti di sfruttare questa solitudine per gustare in anteprima riservata il rumore delle onde e la quiete del verde durante una corsa. Poi, c’è anche chi va sulla bici sulla pista ciclabile: la speranza è che si stia recando al lavoro o che sia per motivi necessari, l’indizio dello zainetto sulle spalle fa ben sperare.

(foto di Federico De Marco)