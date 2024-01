Approdano agli ordini di mister Pagliari due nuovi giocatori e per un terzo è quasi fatta. La Maceratese ora potrà contare sul centrocampista Kalagna Gomis e sul difensore Matteo Vittorini, il primo ha iniziato la stagione nella Matese e il secondo nella Correggese. Ma non è finita qui, perché la società sta per chiudere con l’attaccante Niccolò Micchi, classe 1998, che dopo le giovanili nel Pisa ha giocato anche in Eccellenza con Vigasio, Pontebuggianese, Grassina e San Miniato Basso.

Mister Dino Pagliari potrà contare così sui rinforzati in vista della sfida di domenica contro la capolista Chiesanuova (si giocherà al Tubaldi di Recanati e non più a Villa San Filippo). I biancorossi sono chiamati a imprimere un andamento sostenuto nel girone di ritorno perché c’è da recuperare il terreno perduto.

Il difensore centrale Vittorini, classe 1999, ha iniziato la stagione nella Correggese (Eccellenza Emilia Romagna), in passato ha indossato le maglie di Tuttocuoio, Livorno, Poggibonsi, Colligiana, Massese. Il centrocampista senegalese Gomis, nato nel 1996 D, ha rescisso con la Matese (D), in passato tantissima serie D per il giocatore che ha ben figurato con Varesina, Correggese, Arconatese, Villa D’Ambre Valbrembana, Rimini, Virtus Bergamo. Da giorni Gomis e Vittorini si sono aggregati alla squadra e hanno iniziato a lavorare sotto le direttive di Pagliari.