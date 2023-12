di Enrico Maria Scattolini

UNA DATA VA SCRITTA IN AGENDA e ricordata(+).

5 GENNAIO 2024: giorno di scadenza della possibilità di trasferimento dei giocatori dalla società con cui hanno iniziato il campionato 2023 ma con la quale, per un motivo o per l’altro di disaccordo, hanno successivamente sottoscritto la cosiddetta clausola di “restrizione contrattuale” smettendo l’attività agonistica, in attesa di futura destinazione.

RAPPRESENTANO L’OBIETTIVO PRIMARIO della Maceratese, dopo la chiusura del mercato di riparazione di dicembre.

CONFERMATA QUINDI LA DECISIONE DELLA RATA di ritornare alle trattative per ritoccare la squadra laddove necessario.

MA IN ARRIVO SOLO GENTE CARISMATICA, che consenta a Dino Pagliari di ristrutturarla sugli schemi tattici da lui preferiti(+).

PROBABILMENTE un elemento per reparto.

SE IL PROGETTO sarà realizzato, integrato dalle conseguenti “uscite”, il girone di ritorno vedrà una squadra biancorossa diversa.

PRIMO TEST DI PARTICOLARE SIGNIFICATO l’inizio della seconda parte del campionato a Chiesanuova; già di per sé interessante per le sue connotazioni di derby e per il periodo magico che sta vivendo la squadra di Mobili, attuale leader della classifica insieme alla Civitanovese.

AL CONTRARIO DELLA RATA, attualmente posizionata a mezza via fra playoff e playout..

LA DIFESA E’ FRA LE MIGLIORI, ma non esente da errori come accaduto giovedì scorso nella finale di Coppa Italia a Senigallia. Soprattutto sui gol di Triana ed Alessandroni.

BEL GIOCO DELLA MACERATESE nella prima mezz’ora(+), ma ancora una volta incapacità di far male.

DA PARTE di un attacco di “grandi firme” (ma ….sbiadite)

LA CUI STERILITA’ (—) trova riscontro soltanto in quelli di Sangiustese, Montegiorgio e Monturano.

E’ COMUNQUE INUTILE piangere sul latte versato(-).

IL FUTURO non è ancora compromesso (+).

IL PERCORSO E’ INFATTI APPENA A META’; il pubblico continua ad essere vicino alla squadra; la società è solida.

ESISTONO QUINDI TUTTE LE POSSIBILITA’ per realizzare il programma annunciato da Dino Pagliari dopo la sconfitta contro l’Osimana: “lottare contro qualsiasi avversario consapevoli della propria forza” (+):