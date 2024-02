Se si fosse posata una pietra del nuovo ospedale per ogni intervento ed annuncio fatto in questi ultimi anni, governanti il centrosinistra e il centrodestra, probabilmente saremmo vicini al taglio del nastro: per ora c’è la pubblicazione del bando di gara europea per la progettazione ed anche questo accende la polemica. Il tempo per il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli di dire che “la pubblicazione del bando per la progettazione del nuovo ospedale è una bella notizia per la sanità” (leggi l’articolo) ed ecco arrivare a stretto giro di posta la replica del capogruppo comunale dei Democrat Narciso Ricotta: « A forza di continue sollecitazioni da parte del Partito Democratico finalmente la Regione ha pubblicato il bando per scegliere il progettista per il nuovo ospedale provinciale di Macerata da realizzarsi in località Pieve di Sforzacosta – scrive Ricotta – Ma a fronte di questa notizia subito arriva una smentita sui fondi necessari per la realizzazione dell’opera. Infatti, nel consiglio regionale di ieri l’assessore all’edilizia sanitaria Baldelli, in risposta ad una interrogazione del consigliere regionale del Pd Romano Carancini sui finanziamenti necessari per realizzare il nuovo nosocomio, precisa che attualmente ne sono disponibili solo una parte mentre per il resto sono in corso interlocuzioni con l’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma per individuare possibili altre risorse mancanti. L’assessore smentisce se stesso: infatti a luglio scorso aveva affermato con certezza che i soldi c’erano mentre oggi ci dice che li va cercando».

L’attacco finale dell’esponente cittadino dei Dem: «Insomma è certo che, ad oggi, le risorse per il nuovo ospedale, purtroppo, ancora non ci sono. Il quadro che emerge è molto preoccupante per l’approssimazione amministrativa con cui la Regione tratta un tema così importante; il tutto, chiaramente, avviene nel silenzio del nostro sindaco Sandro Parcaroli».

