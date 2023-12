«Caro Parcaroli, la domenica in giro nel centro di Macerata non c’è nessuno. Dire alle attività commerciali di restare aperte è totalmente fuori luogo, anche perché molte lo sono già». Sulla questione del centro commerciale Simonetti a Piediripa, dopo l’ok del sindaco Sandro Parcaroli e le critiche del M5S (leggi l’articolo), interviene anche Paolo Perini, presidente della nuova Associazione Commercianti Macerata (Acm).

«C’è da rimanere basiti di fronte alle dichiarazioni del primo cittadino sulla questione del nuovo centro commerciale. Basiti per l‘assenza totale di comunicazione con le parti interessate – si legge nella nota dell’Acm – Ci sembra che ci sia una azione assolutamente unilaterale perché il settore commercio di Macerata non è stato assolutamente chiamato in causa né interpellato. Leggiamo dalle dichiarazioni fatte a Cronache Maceratesi di fondi che arriverebbero dalla Regione, quasi un milione ed ottocentomila euro per il centro di Macerata. Sarà solamente un dolcificante per coprire l’amaro della medicina della nuova costruzione? Dalle dichiarazioni fatte ci dovrebbero essere delle carte a supportare tutto ciò. Allora intanto leggiamole insieme ed iniziamo a parlarne. Non si può stravolgere in questo modo un mandato elettorale solo perché si dice che una vecchia amministrazione ha dato il suo avallo. Quindi, questa qui che senso ha di esistere?».

L’Acm contesta in particolare l’appello di Parcaroli. «Chiedere ai commercianti di rimanere aperti di domenica é veramente fuori luogo, ma soprattutto discriminante. Molte attività sono aperte di già nei fine settimana, facendo sforzi enormi, ma un vero imprenditore sa che investire tempo e denaro deve avere il suo ritorno o almeno sapere che ci sia un passeggio di persone, cosa che ad oggi non si registra minimamente. Ci ricordiamo il sindaco come un imprenditore e vorremmo dirgli di passeggiare di più per la “sua” città. Ci ricordiamo infatti le sue parole in campagna elettorale: “Sarò il sindaco di tutti!”».

«Una visione così anacronistica, modello anni 70/80′ di uno sviluppo extra maceratese dovrebbe assolutamente avere almeno in parallelo un progetto di tutela della città stessa. Ci si dovrebbe chiedere tra l’altro anche il motivo di questa scia di furti proprio in centro storico. Di certo non è un problema orario, ma sicuramente viene facilitata perché il centro risulta vuoto. E, si sa, quando il gatto non c’è il topo balla. Sarà così difficile comprenderlo? Si parla di contratti di lavoro, capacità attrattiva, ma siamo sicuri che i contratti di lavoro saranno sotto il controllo dell’amministrazione? Come si fa a pensare anche che questo modello lavorativo non sia diverso dagli altri centri commerciali? A meno che l’ amministrazione non si faccia carico di un’azione sindacale. È vero che siamo sotto le feste, ma molti di noi stanno già pregando. Dunque prima di parlare per tutti senza contraddittorio, mettendo le mani avanti e rassicurando sulle parole, si organizzassero degli incontri».

(redazione CM)

https://www.cronachemaceratesi.it/2023/11/20/nasce-lassociazione-commercianti-macerata-una-voce-comune-dal-centro-alle-frazioni-il-rilancio-non-passa-solo-dagli-eventi/1806721/