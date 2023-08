di Monia Orazi

Piccolo terremoto all’ufficio tecnico di Camerino, si è dimessa la responsabile del servizio, l’ingegnere Ainelen Daniela Bracalente, residente a Montegranaro, che era stata nominata alla guida del servizio lavori pubblici dopo il trasferimento del precedente responsabile, l’ingegnere Marco Orioli a Civitanova nel settembre scorso. L’ingegner Bracalente, già assunta a tempo indeterminato a partire dal primo giugno 2022 dopo un periodo di servizio con contratto a tempo determinato, è risultata vincitrice di un altro concorso pubblico a tempo indeterminato e lavorerà a Camerino fino al prossimo 31 agosto compreso.

L’amministrazione comunale ha preso atto con una determina delle sue dimissioni volontarie. Ora dovrà essere trovato un sostituto nel ruolo di guida dell’ufficio tecnico, impegnato nella difficile opera della ricostruzione post sisma, per cui Camerino vanta il triste record di essere la seconda città del cratere sismico con più danni, con il conto che tra edilizia privata e pubblica sfiora il miliardo e duecento milioni di euro. Dovrà essere scelto un dipendente che abbia anche i requisiti per assumere il ruolo di rup, responsabile unico del procedimento, per portare avanti le pratiche legate alla ricostruzione pubblica. In poco meno di un anno queste sono le seconde dimissioni da capo dell’ufficio tecnico comunale. A settembre 2022 l’ingegnere Marco Orioli, capo ufficio tecnico assunto a tempo indeterminato, in forze al Comune di Camerino sin da dopo il sisma del 1997, prima come collaboratore, poi come dipendente a tempo determinato, ha chiesto di essere trasferito a Civitanova, mettendosi in aspettativa a zero costi per il comune di Camerino. Orioli è stato chiamato dal sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica a capo del settore lavori pubblici, assunto a tempo determinato per tutta la durata del mandato del sindaco fino al giugno 2027. Formalmente resta assunto dal Comune di Camerino, è in aspettativa.