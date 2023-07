È partito ufficialmente stamattina, con il taglio del nastro di rito, il cantiere per la ricostruzione della nuova caserma dei carabinieri e dei forestali di Pieve Torina. L’intervento, del valore complessivo di 4,3 milioni di euro, è stato finanziato interamente dal commissario straordinario ricostruzione, che con un’ordinanza speciale, nel corso del 2021, ha assegnato all’Agenzia del demanio il ruolo di soggetto attuatore.

«L’inaugurazione del cantiere odierno è un segnale che va nella duplice direzione di assicurare la presenza dello Stato, con i suoi presidi strategici, nelle zone colpite dal sisma e ricostruire secondo criteri innovativi, in linea con gli standard della sostenibilità ambientale – ha sottolineato Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’economia – è l’esito del lavoro di una filiera istituzionale che collabora fattivamente ad ogni livello per riparare il tessuto socioeconomico dei territori colpiti dal sisma e garantire un futuro alle giovani generazioni».

I lavori di riqualificazione della struttura prevedono la demolizione dei locali esistenti e la ricostruzione di un unico fabbricato che si svilupperà su due piani, da destinare a spazi operativi e alloggi di servizio, e un ulteriore piano seminterrato da adibire ad autorimessa. Attraverso l’accorpamento logistico del comando stazione dei carabinieri e della forestale, la nuova caserma offrirà ai cittadini un servizio pubblico più accessibile e integrato. L’immobile è stato progettato secondo il modello innovativo promosso dall’Agenzia del demanio, fondato su tre pilastri: la centralità dell’utenza, l’innovazione e digitalizzazione, la sostenibilità. Sarà infatti dotato dei più alti requisiti di autonomia e autoproduzione energetica, attraverso la realizzazione di un edificio a consumo energetico quasi zero e un elevato livello di sostenibilità ambientale in linea con i criteri ambientali minimi. Inoltre, l’impegno del sistema costruttivo Xlam garantirà i livelli massimi di resistenza ai terremoti. Tutta l’attività di progettazione e di gestione del cantiere sarà supportata dalla tecnologia innovativa Bim (Building information modeling) per un più efficace controllo dello stato di avanzamento del cantiere e dei successivi interventi di manutenzione. Il collaudo della struttura è previsto entro il 2024.

«L’avvio del cantiere dimostra come, attraverso una forte collaborazione tra istituzioni, si può rispondere concretamente all’esigenze di un territorio duramente colpito dal sisma nel 2016 – ha dichiarato Alessandra Dal Verme, direttore dell’Agenzia del demanio – per questo l’Agenzia del demanio ha firmato con il commissario per la ricostruzione diversi accordi e avviato 39 interventi per riqualificare e mettere in sicurezza edifici di proprietà dello Stato in tutte le regioni dell’area colpita. Stiamo lavorando a un modello avanzato di ricostruzione, ispirato ai principi di sostenibilità, di resilienza al cambiamento climatico, all’accessibilità e alla connettività, che utilizzi sistemi innovativi di prevenzione del rischio sismico. L’obiettivo è di tornare a far rivivere i borghi duramente colpiti, rigenerare e favorire lo sviluppo economico e sociale. Dimostriamo che lo Stato è presente e che, attraverso il proprio patrimonio, si prende cura dei cittadini e dei territori».

Un intervento di alto valore pratico, ma anche simbolico. «La giornata di oggi dimostra che lo Stato c’è e che qui, nel cratere, vuole continuare ad esserci – ha continuato il commissario per la ricostruzione Guido Castelli – oltre all’erogazione di servizi fondamentali come sanità, trasporti e scuole, non si può trascurare la sicurezza dei cittadini. La posa della prima pietra per la nuova sede dell’Arma va proprio in questa direzione e potrà garantire a questa comunità un presidio fondamentale. Il valore di questo intervento, concepito secondo criteri di razionalizzazione degli spazi e capace di assicurare la massima performance energetica, è al contempo concreto e simbolico, dal momento che riguarda la sede di istituzioni espressamente dedicate al servizio e alla tutela dei cittadini. Attraverso un articolato programma di ricostruzione dei presidi pubblici di legalità, testimoniamo che lo Stato non arretra».

Non è voluto mancare neanche il presidente della Regione Francesco Acquaroli. «Oggi è una giornata importante per la ricostruzione – ha evidenziato Acquaroli – altre celebrazioni e inaugurazioni si sono succedute recentemente a significare che gli sforzi fatti per far ripartire questi territori iniziano a materializzarsi e a produrre segni tangibili. La pietra che poniamo questa mattina acquista un valore particolare. La presenza della caserma, in cui operano i carabinieri e la forestale, ridà forza alle istituzioni e consolida la presenza dello Stato, garantendo la vicinanza ai cittadini e la sicurezza in questi territori. Restituiamo in questo modo gratitudine a chi non ha mai abbandonato questi territori, perché anche nei momenti più difficili la presenza delle forze dell’ordine sul territorio non è mancata, sia nell’immediatezza dei primi soccorsi ma anche nell’attività di sorveglianza contro atti di sciacallaggio, fino al sostegno di fronte a tutte le difficoltà che hanno attraversato questi cittadini. È stato uno sforzo enorme ma un segnale di grande tenacia perché la devastazione che si è prodotta sette anni fa poteva essere mortale per questi territori. Se oggi noi ricostruiamo il ringraziamento va alle istituzioni che hanno creduto e hanno lavorato. Ringrazio a questo proposito il senatore Castelli, il sottosegretario Albano per l’impegno che stanno profondendo, l’Ufficio speciale per la ricostruzione e tutti coloro che li hanno preceduti. Un ringraziamento particolare lo devo però rivolgere a chi ha vissuto qui in presenza durante questi anni: cittadini e imprenditori, che non hanno voluto abbandonare le proprie attività e con esse l’economia di questo territorio. Se oggi siamo in questa fase lo dobbiamo a coloro che resistendo hanno lasciato un segno tangibile della speranza. Ora sta a noi accelerare il più possibile con i nostri sforzi e con il nostro lavoro questa fase. La fase della ricostruzione dei centri storici era stata tanto attesa, preludio alla rinascita di un nuovo entroterra e dei suoi borghi, veri segni identitari di un territorio; ricostruirli significa ricostruire il cuore pulsante degli Appennini, dando speranza e certezze. Un auspicio questo anche per i tanti cittadini che ancora non hanno avviato le pratiche per la ricostruzione privata. Un ringraziamento particolare va al sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, che sulla ricostruzione si è speso tantissimo, impegnandosi con tutta la sua comunità, con l’Unione montana, in maniera tangibile. Il confronto con lui ha permesso di comprendere meglio e aspetti e problematiche di questi territori».

Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, il prefetto Flavio Ferdani e il comandante della Legione Marche dei carabinieri Salvatore Cagnazzo e il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri di Macerata.