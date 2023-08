di Monia Orazi

Firmato l’accordo di collaborazione per la rigenerazione urbana a Camerino tra Comune, agenzia del Demanio, sovrintendenza ai beni culturali, direzione musei Marche, Regione, struttura del commissario alla ricostruzione ed università per il recupero dell’ex carcere di Camerino, dell’annessa chiesa di San Francesco e della vicina ex caserma dei carabinieri in via Bongiovanni, oltre alla posa della prima pietra del cantiere delle ex Casermette a Torre del Parco, che diventerà un centro di recupero dei beni culturali. Si tratta del primo stralcio dei lavori per un impegno finanziario complessivo di circa 10 milioni di euro. Sono circa 30mila i beni culturali interessati dalla devastazione del terremoto. «Dobbiamo far vedere gli effetti materiali della ricostruzione per convincere le troppe famiglie che ancora non hanno presentato domanda a farlo – ha detto il presidente dell Regione Francesco Acquaroli – non possiamo permetterci di tenere fermo questo territorio dal punto di vista della competitività, perché per rendere attrattiva la Regione è necessaria la completezza del territorio regionale».

Annunciato dal commissario Castelli il record di liquidazioni alle imprese: 2700 a luglio, con un più 20 per cento rispetto al semestre precedente e un più 75 per cento rispetto al 2021. Rilanciato dal sindaco Roberto Lucarelli e da Gianluca Pasqui il tema della ricostruzione del nuovo carcere.

(Servizio in aggiornamento)