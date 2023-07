di Luca Patrassi

Lo scatto finale porta la firma del commissario alla Ricostruzione post sisma Guido Castelli: domani pomeriggio in Comune a Macerata ci sarà la firma della convenzione preliminare per dare al via alla complessa operazione di demolizione e di ricostruzione dei quattro palazzoni lungo via Maffeo Pantaleoni resi inagibili dal sisma con rifacimento del muro di contenimento stradale.

Operazione che riguarda, sul versante privato, 150 famiglie proprietarie degli alloggi in questioni realizzati nei primi anni Cinquanta del secolo scorso. Scatto finale del commissario Castelli, ma operazione pensata e sostenuta dall’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi che, negli anni, ha firmato tutti i passaggi riuscendo a rimuovere diverse incrostazioni burocratiche. Domani appunto la firma della convenzione preliminare tra Ufficio speciale per la ricostruzione postsisma, il Comune e i rappresentanti dei condomini citati, poi il passaggio autorizzativo formale per dare il via ai lavori.

Un cantiere importante, per i risvolti sociali – sono poco meno di cinquecento le persone interessate al rifacimento degli alloggi – e per quelli legati alla viabilità visto che si tratta di un quartiere popoloso e che di fronte ai palazzi c’è una grande scuola cittadina. Esattamente per cercare di ridurre i disagi legati alla demolizione dei palazzi, c’è una corsa contro il tempo per far partire il cantiere il prima possibile andando ad operare prima della riapertura delle scuole. Intanto l’attenzione è rivolta alla cerimonia di domani. Il costo complessivo dell’operazione era stato stimato lo scorso anno in circa 43 milioni di euro, otto milioni per la realizzazione della paratia e del rinnovo dei sottoservizi sia della strada che della zona da ricostruire