Sopralluogo del commissario alla Ricostruzione Guido Castelli a Caldarola per i lavori al castello Pallotta. «Un luogo speciale – scrive Castelli su Facebook, commentando la visita -, dove la storia si è fatta nei secoli architettura, arte, senso comune del bello per la comunità locale».

Castelli parla di «lavori complessi ma puntuali e spediti» per sistemare l’antica dimora che ha patito i danni del sisma del 2016 «tanto che lo stato d’avanzamento segna un anticipo rispetto ai tre anni preventivati per la fine dei lavori. E questo anche grazie a un’impresa, a maestranze e a restauratori che stanno dimostrando un rispetto profondo e partecipato per l’opera in cui sono impegnati». Ad accompagnare Castelli nella visita è stato il proprietario del castello, il conte Carlo Quochi Pallotta.