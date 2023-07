31 Luglio 2023

«Lo Shiatsu non è un semplice massaggio ma un trattamento che aiuta a mettere in equilibrio il proprio corpo e a prevenire le malattie». Senza millantare cure miracolose, Barbara Morresi bancaria maceratese promuove la pratica di orgine giapponese, letteralmente “pressione delle dita” nel nostro territorio con una associazione di recente costituzione: Ikigay. Sono sette operatori, che dopo aver insieme seguito corsi professionali molto rigorosi hanno deciso di dedicarsi allo Shiatsu provenendo da diverse storie. Racconta Barbara: «Oreste smontava e montava i mobili e ora da pensionato smonta e monta i corpi, Virginia è educatrice professionale alla Rsa di Villalba a Macerata, Fabiola, mamma di tre ragazzi e commessa alla Norcineria Alto Nera, Elisabetta, impiegata, Silvia, ingegnere civile, Annalisa dipendente di scuola materna privata. Ci siamo incontrati per la prima volta alla nostra scuola shiatsu KiHara di Osimo. Tre anni molto impegnativi». Un primo approccio al cambiamento: «Coraggio è la parola che ho scelto quando mi sono avvicinata allo shiatsu, coraggio per cambiare, coraggio per iniziare a volermi bene e poter donare agli altri tutto l’amore che si può dare e che sento nel mio cuore. Ci sono riuscita quest’esperienza mi ha arricchito di tante cose amore per il prossimo, ascoltare senza giudicare, nuove amicizie che considero speciali ed è una disciplina dove non si finisce mai d’ imparare ogni persona ti insegna qualcosa».



Ikigay fa parte dell’Apos, Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu che ha lanciato l’iniziativa Comuni amici dello Shiatsu. In provincia di Macerata due hanno già aderito Castelsantangelo sul Nera e Ripe San Ginesio, proprio a Ripe ci sarà un evento di presentazione sabato 5 agosto: sarà possibile avere trattamenti gratuiti dalle 17 alle 21.