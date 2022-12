21 Dicembre 2022

ore 12:38

Leonardo Maria Seri, giovane avvocato maceratese, è tra i massimi esperti italiani di metaverso e Nft. Una competenza che l’ha visto protagonista a Milano, al Meeting nazionale dei dottori commercialisti: Seri ha partecipato alla tavola rotonda per dialogare su questioni tecnico-giuridiche, con illustrissimi professionisti del panorama nazionale. Sul tema, l’avvocato ha anche pubblicato i suoi interventi in due libri “NFT. L’arte è il suo doppio – l’importanza delle regole oltre i confini dell’arte” e “Nft in musica”.

Leonardo Maria Seri si occupa di proprietà intellettuale e si è appassionato alla Realtà virtuale e in questa intervista della rubrica “Corbezzoli” spiega cosa sono i “Non-Fungible Tokens” (“gettoni, certificati informatici non fungibili”), perché muovono tanto denaro, quali prospettive e quali problemi rappresentano. E come si acquistano? «Bastano un click e un portafoglio digitale ma i soldi sono veri».

L’intervista è disponibile anche in podcast su tutte le principali piattaforme dedicate ( Spreaker, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Audible)