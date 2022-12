9 Dicembre 2022

Problemi dell’alimentazione, acne, contraccezione, gravidanza giovanile e tante altre questioni quotidiane legate all’adolescenza saranno affrontati dal team di dottoresse di un ambulatorio dedicato e già operativo all’ospedale di Macerata, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. A guidare la squadra è la dottoressa Cristina Martino con la supervisione del dottor Mauro Pelagalli, direttore del dipartimento dell’Area Vasta 3.

«Queste ragazze – racconta la dottoressa Martino – sono accompagnate da mamma o papà, praticamente mai dai fidanzatini. Chiediamo loro se i genitori possono restare o devono uscire per dar loro la libertà di spiegarci bene il problema. Poi procediamo con la visita e il controllo, ma anche l’ecografia. A questo punto decidiamo se è necessario avvalerci di altri professionisti della nostra rete ospedaliera». Per accedere all’ambulatorio basta una impegnativa.

«L’età di riferimento è a partire dagli 8 anni. Dai 14 ai 17 anni ci possono essere disagi e problematiche di cui non si accorgono neanche i genitori. Per questo è utile avere un approccio ginecologico che può poi estrinsecarsi in controlli di vario genere. Il nostro obiettivo è non mollare queste ragazze nel tempo ed essere un punto di riferimento per loro».

