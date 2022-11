19 Novembre 2022

ore 13:07

I maceratesi Luca Pucci e Alessandro Savi, ma soprattutto i personaggi da bar contenuti nel loro libro "Pronto, è il bar!", sono i protagonisti della prima puntata di Corbezzoli, la nuova video rubrica di Cronache Maceratesi. Nel libro, edito da Affinità Elettive e con prefazione di Guido Garufi, gli autori ricostruiscono attraverso una carrellata di personaggi, tutti realmente esistiti ma schermati con "nomi d'arte", il microcosmo del bar che diventa così metafora dell'esistenza. Dallo storico locale di Claudio Cuppoletti al bar Mazzafegato passando per Pruzzo, Pallì, il lettore del giornale, lu mortu, lu prete, Raffaello, Fulvio, Alain, attaccabottò, l’abruzzese, l’enigmista e così via. Sono tanti ad essere indagati attraverso una sorta di grande lente d’ingrandimento. Con un linguaggio colorito e in maniera assolutamente non politically correct. Alessandro Savi è nato a Macerata nel 1969. E’ laureato in Filosofia con una tesi sulle origini dell’inconscio e attualmente è coordinatore dei servizi in una struttura psichiatrica per minori. Si occupa di politica (è stato assessore provinciale e consigliere comunale a Macerata) e adora il rock progressivo. Malato di calcio, è stato difensore di diverse squadre cittadine ed è tifosissimo della Maceratese. Luca Pucci è nato a Macerata nel 1970 e, da sempre, si occupa del settore del commercio con l’estero. Appassionato di fotografia, si diletta con i ritratti fotografici ed è un allenatore della Federazione Pugilistica Italiana.