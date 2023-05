26 Maggio 2023

ore 12:07

caricamento letture

Utilizzare personaggi virtuali con una intelligenza artificiale per assistere le aziende e i privati. E’ l’idea di Emanuele Maccari, pollentino trasferito in Spagna, e Andrea Spurio di Civitanova. In questa puntata di “Corbezzoli” hanno raccontato cos’è InfinityGPT.ai, una piattaforma innovativa progettata per migliorare l’efficienza e la produttività delle imprese. «Utilizza la più avanzata tecnologia AI – hanno spiegato – basata sull’architettura Gpt, per creare “personaggi” virtuali con ruoli specifici come marketing manager, travel planner, personal trainer, chef, psicologo e molti altri. Questi “personaggi” possono assistere le aziende in una varietà di compiti, migliorando l’efficienza e la precisione».

I personaggi proposti hanno un volto e sono già “presenti” alle spalle di Emanuele. Questione etica? «E’ senz’altro una tecnologia pericolosa ma già non possiamo più farne a meno».

L’intervista è disponibile anche su Youtube e sulle piattaforme podcast.