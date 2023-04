17 Aprile 2023

Ascoltare sempre gli altri e far coincidere le espressioni del viso con ciò che si dice. Sono due strategie comunicative suggerite dal superpoliziotto Jack Cambria, a Macerata ospite di Marcello Mancini di Roi Group. Comandante del team di negoziazione ostaggi della polizia di New York, Cambria ha dedicato la sua vita a trattare con pericolosi criminali e a risolvere ogni genere di crisi, diventando uno dei maggiori esperti mondiali di negoziazione. Ora Cambria è diventato un formatore e rivela i metodi, le leve psicologiche, gli atteggiamenti e il controllo delle emozioni alla base di una negoziazione vincente, non solo nei casi limite appena descritti ma anche negli affari e nella vita di tutti i giorni.

«Ci vuole molto rispetto – ha detto nella sua intervista a Corbezzoli – ascoltiamo gli altri non per rispondere a ciò che dicono ma per capirli veramente». E’ questo uno dei preziosi consigli su cui basa il suo modello di comunicazione.

Riguardo le armi, tema molto caldo negli Stati Uniti, Cambria dice: «E’ un grosso problema, il presidente John Biden sta cercando di migliorare la situazione ma il secondo emendamento quello relativo alle libertà, riconosce anche la libertà di avere un’arma. Non è facile».