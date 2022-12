22 Dicembre 2022

ore 13:24

caricamento letture

Riprendere la tradizione del pranzo della solidarietà a Macerata il giorno della vigilia di Natale. E’ l’idea di Serigne Diagne, maceratese di 27 anni, che da qualche mese ha aperto il “Jungle club”, un locale che ospita eventi e musica dal vivo. Al momento di organizzare la programmazione per le festività, ecco l’idea. «Perchè non rifare il pranzo della solidarietà per soli e bisognosi?».

In questa intervista nella rubrica “Corbezzoli” Serigne spiega come ha portato avanti questa iniziativa che il 24 dicembre vedrà il suo locale popolarsi di 200 persone. Il menù sarà curato dallo chef Giuseppe “Peppe” Giustozzi. In passato l’iniziativa era organizzata dalla trattoria “Da Ezio”, l’anno scorso fu promossa ma con una formula differente dalla Croce Verde di Macerata. Info e prenotazioni sul sito e sulle pagine social del locale, oppure al numero 342 104 8968.

L’intervista a Serigne Diagne è disponibile in podcast audio sulle seguenti piattaforme: Audible/Amazon Music/Alexa, Google Podcasts/Smart speaker, Spotify, Spreaker, iHeartRadio, Deezer, Podcast Addict, PodChaser, Castbox e prestissimo anche su Apple Podcasts.