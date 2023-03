4 Marzo 2023

ore 09:20

caricamento letture

«Attraverso la corsa miglioro la vita delle persone». Sono parole di Daniele Vecchioni, civitanovese di 37 anni che ha fatto di una passione il suo lavoro e la sua missione. Vecchioni, tre lauree, era un manager di successo ma, non soddisfatto del suo stile di vita, si è licenziato e con la moglie Paola Dalla Vecchia ha deciso di dedicarsi a un progetto basato sulla corsa e sul movimento.

In questa puntata di “Corbezzoli” racconta come è nata la passione per la corsa, in che cosa consiste il progetto “Correre naturale” e il suo legame forte con Civitanova: «Quando abbiamo deciso di mollare tutto, la mia compagna ed io siamo venuti a vivere qui, davanti al molo. Quando vengo qui corro nei posti per me più belli al mondo».

La sua missione ha anche un “fine” personale: «Vorrei riuscire a portare un cambiamento nella società anche per le mie bambine. Non posso pensare che vivano in un contesto in cui il movimento e il benessere non vengono più premiati. Tra le miei idee quella di creare una scuola che si basi su altre regole e non sullo stare seduti per ore e ore».

L’intervista all’architetto Giuseppe Bocci è disponibile in video su Youtube e in podcast su tutte le principali piattaforme

(Clicca per ascoltare in podcast)