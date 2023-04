Dieci anni all’estero per l’impresa di famiglia

poi il ritorno nelle Marche, Castricini:

«Ha futuro chi investe in qualità»

CORBEZZOLI (12° puntata) - Il presidente del Gruppo giovani di Confindustria Macerata analizza la situazione economica della provincia tra cambio generazionale, infrastrutture e strategie da mettere in atto. L'intervista è disponibile in video e in podcast

24 Aprile 2023

«Una economia di eccellenza nella calzatura, ma anche nei settori meccanico e agroalimentare. Le Marche sono viste come regione sana che produce qualità. Investire nel miglioramento di qualità ed eccellenze è una strategia per il futuro». Così immagina l'economia del futuro Alessio Castricini, presidente del Gruppo giovani di Confindustria Macerata. L'azienda di famiglia Centro Accessori, la lunga esperienza all'estero, il ritorno nelle Marche e le criticità del sistema economico: sono i temi di cui Castricini ha parlato a Corbezzoli.

Senza trascurare le dinamiche economiche in atto che vedono sempre meno giovani direttamente alla guida di nuove imprese, il nodo spinoso delle infrastrutture tecnologiche e viarie e l’esigenza di essere a contatto con il grande mercato per tenere il passo.

Riguardo il cambio generazionale: «Con la pandemia c’è stato un cambio di prospettiva, ci siamo resi conto che molte delle cose che venivano fatte finora non andavano più bene. La vecchia generazione di imprenditori ha allargato le vedute e si è creato spazio per il cambiamento». L’intervista è disponibile in video e in podcast.

