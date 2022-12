4 Dicembre 2022

ore 08:57

Come nella tradizione dei video di Natale e immancabile come il libro di Bruno Vespa, anche il gruppo vocale maceratese Glissando vocal ensemble, esce con il suo nuovo video di Natale “All I want for Christmas is… un Natale marchigiano”. Dopo il primo che descriveva il Natale durante il lockdown ed il secondo in cui si annunciava la buona novella, quest’anno i Glissando ironizzano sui due argomenti principali del Natale marchigiano: il cibo e i parenti.

Quest’anno, il video di natale, avrà per Massimiliano Fiorani e Giovanna Salvucci, due dei componenti di Glissando, nonché marito e moglie, un significato molto speciale. Come hanno raccontato ai microfoni di Corbezzoli, una grave malattia ha costretto Massimiliano in ospedale per lungo tempo e il video era in forse. «Quando abbiamo avuto la diagnosi di leucemia – ricorda Giovanna – abbiamo detto che quest’anno dovevamo farlo a tutti i costi».

Così il video è stato pensato e scritto per alcuni tratti in ospedale, tra parentesi di ricoveri e non senza difficoltà. «Sarà il primo Natale che passeremo lontani perché Massimiliano dovrà ricoverarsi di nuovo – spiega Giovanna – ma almeno avremo questo video a farci sentire vicini».

E Massimiliano non ha dubbi: «Ancora una volta la musica ci dà lo spirito di affrontare le cose con positività».

