1 Gennaio 2023

ore 16:31

Un folk-rock energico con testi sentiti e impegnati, è quello che propongono I Brema, la giovane band della provincia di Macerata composta da Tobias Giacomazzi (voce solista, chitarra ritmica e synth) e Michele Grottesi (chitarra solista e seconda voce).

I Brema sono l’esempio vivente che dovunque si può fare musica e i due, ex compagni di scuola, e ora affiatati componenti della band, vivono a Camporotondo del Fiastrone ed è da lì che, dopo tre anni in cui è successo di tutto, sono riusciti a produrre il loro nuovo disco “Le opinioni delle ombre” che non vedono l’ora di proporre live in provincia e oltre. E mentre il mondo della musica vive sempre più di piattaforme e di streaming, loro continuano a vivere nel loro tempo e a godersi gli spunti naturali e le “opportunità” che Camporotondo offre, anche a chi vuole fare musica. Hanno raccontato tutto questo nella nuova puntata di “Corbezzoli”. L’intervista a I Brema è disponibile in podcast audio sulle seguenti piattaforme: Audible/Amazon Music/Alexa, Google Podcasts/Smart speaker, Spotify, Spreaker, iHeartRadio, Deezer, Podcast Addict, PodChaser, Castbox e prestissimo anche su Apple Podcasts.