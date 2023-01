14 Gennaio 2023

ore 12:55

Analisi degli stili della moda attraverso immagini recepite dai social, utilizzo degli algoritmi per una creatività geolocalizzata, previsioni di vendita ad esempio nell’industria del gioco: sono solo alcune delle applicazioni dell’intelligenza artificiale che sta studiando Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del Vrai Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab, uno dei massimi esperti nel settore dell’intelligenza artificiale. In questa intervista a “Corbezzoli” racconta le sue origini a Montappone e la scelta di studiare per “non andare a lavorare in fabbrica”. Ma soprattutto analizza le implicazioni dell’uso dell’intelligenza artificiale sempre più diffusa anche tra le aziende maceratesi e marchigiane: da Clementoni ad Andreani tributi, passando per Rainbow.

Una realtà che porta ad affrontare importanti sfide etiche: «Molta dell’etica dell’intelligenza artificiale in Europa è made in Marche e sta portando a un regolamento europeo d’uso che a breve sarà in vigore».

