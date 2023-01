26 Gennaio 2023

Il carcere in provincia di Macerata è un “cruccio” per Giancarlo Giulianelli, da avvocato prima e da Garante dei diritti dei minori e della persona ora. La sua idea ha acceso il dibattito, non dividendo, come spesso accade, tra favorevoli e contrari, ma tra Comuni che lo vorrebbero ospitare, in particolare Camerino in passato sede di casa circondariale e Macerata, capoluogo e sede di Tribunale. In questa puntata di “Corbezzoli”, Giulianelli spiega nel dettaglio la sua idea ma affronta anche il discorso delle criticità delle carceri marchigiane, senza tralasciare di illustrare gli esempi positivi come quelli di Barcaglione e Fossombrone: «Esemplare il caso di Luca Traini che con cure adeguate alla sua situazione di salute, si è trasformato e non è più quello di cinque anni fa, è un’altra persona». Giulianelli è stato anche legale di Luca Traini dopo il raid razzista del 3 febbraio 2018.

