13 Aprile 2023

ore 11:30

E’ stato un imprenditore marchigiano ad avvicinare Andrea Giuliodori al mondo della crescita personale. Ingegnere originario di Filottrano, legatissimo alle Marche, è il fondatore di Efficacemente, blog italiano sulla crescita personale, la produttività e la motivazione che raggiunge ogni giorno migliaia di persone. «Ho lavorato a Milano come manager per una multinazionale. Da inizio 2015 ho deciso di dedicarmi a tempo pieno ad EfficaceMente e ad altri miei progetti online, trasferendomi a Londra in una delle città che più amo al mondo».

Dalle pagine di Efficacemente, offre spunti e indicazioni, anche molto concreti, per affrontare la vita. Dalla motivazione per imparare l’inglese alla lotta alla “rimandite” con la tecnica del pomodoro, passando per la ricerca della felicità «che non può essere un obiettivo principale – dice Giuliodori è una sensazione effimera. Dedicare la propria vita ad uno scopo più grande ci aiuta ad affrontarla meglio e la felicità diventa una conseguenza». Non solo blog ma anche libri, a Macerata collabora con Roi Group per una collana di testi sulla crescita personale.

L’ingegnere ha raccontato a Corbezzoli, rubrica video e podcast di Cronache Maceratesi, la sua storia, le sue idee, senza trascurare qualche consiglio per affrontare la vita. E per i marchigiani un consiglio esclusivo che solo loro possono comprendere a pieno e che Andrea porta con orgoglio in giro per il mondo. «Nella vita ci vuole la “tigna”, capacità tipicamente marchigiana di essere caparbi. Ritrovare la “tigna” dei nostri nonni è la strada per vivere meglio».