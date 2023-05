28 Maggio 2023

ore 17:45

Il ruolo di sovrintendente artistico del Macerata Opera Festival, il suo arrivo a Macerata e la sua fiducia nella cultura. Flavio Cavalli, commercialista appassionato di opera, al suo esordio al Macerata Opera Festival si è raccontato a Corbezzoli e ha sottolineato il ruolo dello Sferisterio nell’economia della provincia e della regione: «Il festival è una industria che dà lavoro tutto l’anno a 50 dipendenti e non mi sembra una cosa da poco». Il sovrintendente ha anche spiegato la sua mission per la città e per la provincia: «Si lavora per fare bene e far battere il cuore di Macerata nel mondo».

L’intervista è disponibile in video e in podcast sulle principali piattaforme.