«Una legge quadro sulle calamità naturali che valga a livello mondiale. Un sistema anche per unire i popoli ed evitare la guerra». E’ la proposta che l’architetto maceratese Giuseppe Bocci, fondatore anche di una società di ingegneria in Turchia, ha affidato a “Corbezzoli”, la rubrica video e podcast di Cronache Maceratesi.

L’architetto Giuseppe Bocci abita a Camporotondo di Fiastrone. Il suo studio si trova nel centro storico di San Ginesio. Ha viaggiato tantissimo in tutto il mondo, tra l’altro in Turchia dove la società di ingegneria da lui fondata lo ha portato ad occuparsi nel 2013 del castello di Gaziantep, divenuto uno tra i simboli del devastante terremoto in Turchia. «In Turchia, dove il patrimonio culturale è ricchissimo, mi sono proposto nel campo del restauro e del recupero. Ho potuto progettare e portare avanti il consolidamento di una piccola parte del castello di Gaziantep ma il lavoro è ancora tanto».

Bocci è anche fortemente impegnato nella ricostruzione: «Il mio studio lavora nella ricostruzione ormai da 40 anni. Noi tecnici del cratere sismico siamo oberati di lavoro ma forti dell’esperienza italiana di recupero, sarebbe bene che potessimo intervenire in Turchia, abbiamo l’imperativo morale di indirizzarli perché il patrimonio artistico è ricchissimo».

L’intervista all’architetto Giuseppe Bocci è disponibile in video su Youtube e in podcast su tutte le principali piattaforme