«Nel momento in cui sento di avere riacquistato gran parte di quella salute che lo scorso aprile mi aveva abbandonato, riducendomi allo stremo delle forze, desidero rivolgere un ringraziamento vivissimo, dal profondo del mio cuore, a quanti nell’ospedale di Macerata mi hanno assistito con grande professionalità e tanta umanità». Con queste parole inizia il messaggio di ringraziamento di Francesco Marcolini dopo il suo ricovero nella struttura del capoluogo.

«In particolare, senza voler escludere nessuno, desidero evidenziare la felice azione corale che la radiologia interventistica, la rianimazione e la chirurgia oncologica hanno svolto a mio favore in circostanze di grande dolore e infinita ansia per la mia sorte. E’ con grande soddisfazione e gioia che posso affermare che tutti coloro che hanno contribuito alla mia guarigione hanno offerto quanto di meglio si potesse auspicare nonostante le obiettive difficoltà ad intervenire. Non posso non ringraziare personalmente il dottor Guido Cesare Gesuelli che ha presieduto un intervento delicato e complesso, la caposala Marina Rossi e tutto il personale medico e paramedico del reparto».