di Laura Boccanera

Sopralluogo dei Nas nella casa di riposo di Montecosaro, ravvisate carenze igieniche strutturali. Il sindaco firma l’ordinanza per sollecitare un intervento di somma urgenza.

Il controllo del nucleo antisofisticazione dell’Arma risale alla metà di aprile e lo scorso 10 maggio l’Ast di Macerata ha richiesto al Comune di intervenire per far sanare le criticità. Da qui l’ordinanza dell’ente pubblicata all’albo pretorio per la manutenzione ordinaria e straordinaria entro 30 giorni per la camera 7 al piano terra e per le stanze 34, 36 e 37 e il bagno 53 del primo piano. Le parti da dover ripristinare a seguito del sopralluogo del Comune entro 10 giorni invece sono al piano terra nelle camere 4,5 7, 9, 10, l’ufficio dell’amministrazione, le camere 32 e dalla 34 alla 38 e dalla 40 alla 43. Al primo piano carenze igieniche anche al bagno 51 e al disimpegno e vano scale.

Nel verbale di ispezione dei carabinieri arrivato in comune lo scorso 11 aprile sono state riscontrate delle criticità che non intaccano l’agibilità della struttura, ma sulle quali è stato richiesto un pronto intervento. Da qui l’Ast di Macerata ha sollecitato il sindaco Reano Malaisi a mettere in atto «tutti i provvedimenti atti a risolvere le carenze evidenziate nel suddetto verbale entro e non oltre trenta giorni» si legge nell’ordinanza.