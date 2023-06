Lorenzo Mazzanti prende il posto di Gianni Turchetti. Il medico recanatese, specialista in igiene e medicina preventiva, è da oggi direttore del distretto sanitario di Civitanova. Succede a Gianni Turchetti, in pensione dopo 30 anni di servizio presso l’ex Asur, oggi Ast. Il nuovo dirigente arriva dal poliambulatorio di Recanati e ricoprirà il ruolo di direttore del distretto in attesa dell’espletamento del concorso. Il distretto civitanovese comprende nove Comuni, per un totale di 130mila residenti, e si articola in cinque poliambulatori, un ospedale di comunità, una rsa a gestione diretta a Recanati e altre due Rsa in convenzione, Santa Maria in Chienti a Montecosaro e Villa Margherita a Civitanova. A queste si aggiungono sette residenze protette per un totale di 230 posti letto.