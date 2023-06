Una lettera aperta al governatore Acquaroli e all’assessore Saltamartini per esprimere «sconcerto e delusione in merito all’approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di Piano socio sanitario regionale 2023-2025, avvenuta il 25 maggio scorso». A scriverla le segreterie regionali Cgil, Cisl e Uil.

«Anche in questa occasione si è ripetuto quanto successo in sede di approvazione della legge regionale n. 19-22 di riorganizzazione del Ssr, quando nulla di quanto avevamo osservato e proposto era stato preso in considerazione, adducendo ragioni di urgenza – precisano -. L’11 maggio scorso, al termine dell’ultimo incontro avuto sulla proposta di Pssr, dopo aver illustrato perplessità e osservazioni al documento, abbiamo registrato l’impegno, da parte di entrambi, per un approfondimento tecnico con il quale definire insieme alcuni punti considerati meritevoli di confronto. Ancora una volta la promessa di condividere passaggi verso obiettivi comuni non è stata rispettata, ed anzi è stata smentita dai fatti».

Questo comportamento rende evidente una totale mancanza di rispetto nei confronti di Cgil Cisl e Uil Marche e soprattutto delle persone che rappresentiamo. Un comportamento che stigmatizziamo con forza e che riteniamo non possa essere più tollerato. Chi fa (o ha fatto) attività sindacale sa bene che, pur nelle differenze delle posizioni, il confronto sindacale, quand’anche aspro, è un momento di imprescindibile importanza a patto che vi sia la volontà di farlo con lealtà, franchezza e correttezza. Cgil, Cisl e Uil Marche, con grande senso di responsabilità, si sono sempre poste in modo costruttivo proponendo idee concrete e strade percorribili per migliorare la gestione e l’organizzazione del servizio sanitario regionale. L’atteggiamento riscontrato è stato però superficiale e poco attento ai nostri rilievi – concludono – Malgrado le assicurazioni contrarie, ci conferma nei fatti la mancanza di una reale volontà di confronto».