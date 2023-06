Il direttore generale dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata, Daniela Corsi, ha incaricato il dottor Milco Coacci nel ruolo di direttore amministrativo. Si tratta di una conferma considerato che Coacci aveva assunto l’incarico di sub-commissario amministrativo della medesima Ast ad inizio anno, in seguito alla nomina da parte del commissario straordinario, Antonio Draisci, ruolo in cui era stato poi confermato anche da Armando Gozzini nel periodo in cui quest’ultimo ha diretto l’Ast di Macerata.

«Professionista esperto in controllo di gestione e con una ventennale esperienza di dirigenza amministrativa nelle amministrazioni pubbliche, il dottor Coacci aveva già ricoperto incarichi di profilo manageriale in qualità di direttore amministrativo presso le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale delle Regioni Marche ed Umbria», si legge in una nota. «Milco Coacci è un dirigente di comprovata esperienza e di rilevante valore umano – afferma Daniela Corsi – e il suo contributo risulterà importantissimo per completare il percorso di riorganizzazione Aziendale che ha preso avvio con la riforma del Servizio Sanitario Regionale, stabilito con L.R. n.19 dell’8 agosto 2022».