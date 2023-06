«Giordano Ripa una colonna del reparto di Medicina, stimato per le sue competenze professionali e l’umanità verso ogni paziente e i familiari», così Daniela Corsi, neo direttore generale dell’Ast di Macerata, saluta il medico che dal primo giugno è andato in pensione. Ripa, anche consigliere comunale con delega alla Sanità, lavorava all’ospedale di Macerata.

Con lui il nosocomio «perde un professionista stimato e competente, che per 32 anni nel reparto di Medicina Interna è stato un punto di riferimento per i malati e le loro famiglie, apprezzato da tutti non soltanto come medico, ma in particolare per le sue doti umane di generosità, diponibilità e premura nei confronti del paziente» dice l’Ast.

Entrato in servizio nell’aprile del 1991, ha sempre svolto attività di assistenza diretta ai malati in corsia e nell’agosto del 2017 è divenuto titolare dell’Unità operativa semplice “Complessità diagnostica in degenza” interessandosi in particolare dei pazienti con patologie complesse.

Ripa, nonostante fosse stato eletto nelle amministrative del 2020 come consigliere comunale di Macerata con delega alla Sanità, ruolo che tutt’oggi ricopre, è rimasto comunque in servizio a tempo pieno fino al pensionamento, svolgendo l’attività istituzionale al di fuori degli orari di lavoro.