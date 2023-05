Una fattura di ben 1.857,86 euro per otto punti di sutura alla mano. E’ il conto arrivato a un 27enne di Macerata direttamente da Lione. L’uomo si trovava a marzo in Francia per motivi di lavoro quando, in una caduta, si è fatto male alla mano.

«Mio figlio ha mostrato la tessera sanitaria italiana – spiega il padre del maceratese che preferisce non rendere nota la sua identità – ed è stato curato ma nessuno gli aveva mai neanche accennato che il servizio fosse a pagamento». Invece dopo poco più di un mese è arrivato per posta il documento.

«Mi sono rivolto all’Ast – continua il padre del ragazzo – mi hanno detto che non hanno riconosciuto valida la tessera sanitaria. Quindi una volta pagato potrò chiedere un rimborso al ministero della Salute italiano che pagherà però secondo le tariffe italiane, molto più basse e non si sa quando. Io sono disoccupato, mio figlio lavora saltuariamente, come farò a pagare una cifra del genere?».

(a. p.)



