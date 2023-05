«Ai giovani colleghi vorrei dire con il cuore di non lasciarsi coinvolgere da logiche negative. Fate bene il vostro lavoro, non lavorate con rabbia e tensione. Non serve a nulla, vi farà solamente star male. I problemi veri della vita sono altri». E’ il messaggio di Lorella Montironi, storica caposala dell’ospedale di Macerata, che da pochi giorni non è più al lavoro perché sta andando pensione.

«Sono stata la coordinatrice della Urologia per 25 anni – spiega Montironi – poi, negli ultimi dieci, ho lavorato alle Professioni Sanitarie, dove la mia attività è stata fondamentalmente rivolta alla gestione del personale. Approfitto di Cronache Maceratesi per poter salutare tutto coloro che ho conosciuto in questi lunghi anni e con cui ho collaborato».

Il suo “ingresso” in ospedale è avvenuto quando aveva 16 anni: «Sono entrata tramite quella che allora era la Scuola per infermieri. Era tanto tempo fa e oggi tante cose sono cambiate, ma l’aspetto fondamentale è rimasto immutato, il nostro è un lavoro importante. Quella che sono oggi, la mia capacità di risolvere problemi e di affrontare situazioni difficili, tutto ciò deriva molto dalla mia professione . Auguri a tutti e spero di rivedervi, da utente, il più tardi possibile».