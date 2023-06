False inoculazioni di vaccino per ottenere il Green Pass. Il caso esplose la mattina del 10 gennaio dello scorso anno quando, attorno alle 8, al centro Paolinelli di Ancona arrivarono improvvisamente le Volanti, a seguito di un’indagine della Squadra Mobile dorica, coordinata dalla procura, denominata ‘Euro Green Pass’.

Il caso vide una serie di misure cautelari in ordine ai reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato commessi in concorso da indagati, coinvolti in numerose vicende corruttive, finalizzate all’indebito rilascio di Green Pass. Un infermiere venne prelevato dal centro e accompagnato a Montacuto: l’accusa era che il vaccino anti Covid, anziché iniettarlo lo schizzava nel cestino.

Il tutto avveniva nella privacy assicurata dalla tendina della postazione nell’hub ma, allo stesso tempo, fu immortalata dalle telecamere nascoste messe dagli inquirenti.

Oggi, la maxi indagine dei vaccini bluff si è conclusa con 77 persone accusate a vario titolo di corruzione, peculato e falsità ideologica, reati in concorso e continuati.

Tra queste, appunto, l’infermiere falconarese Emanuele Lucchetti che, in cambio di denaro, sostiene la procura, assicurava il Green Pass. Cifre che andavano dai 300 ai 500 euro per dose. Tra gli altri sono finiti nell’inchiesta l’avvocato Gabriele Galeazzi, 52 anni, di Ancona, Daniele Mecozzi, ristoratore 46enne di Civitanova, Daniela Maria Zeleniuschi, 42 anni, romena, commessa in un supermercato di Ancona, l’imprenditore dorico Stefano Galli di 51 anni, Edmondo Scarafoni, 74enne pensionato di Fabriano e una ristoratrice e operatrice balneare di Civitanova, la 53enne Maria Francesca Lattanzi. Tra i 77 indagati ci sono anche i presunti “clienti”: persone che avrebbero pagato per avere il Green Pass senza fare la dose richiesta. Sono invece 8 le posizioni archiviate.