Rombo di moto, giacche in pelle, caschi in testa e grande cuore nel petto. I motociclisti 2 Wheels 4 Benefit sono stati i protagonisti della missione benefica per i bambini dell’ospedale Salesi di Ancona. I bikers sono partiti in mattinata da Petriolo ed hanno raggiunto il capoluogo di regione, dove hanno sfilato con i loro colorati bolidi per la gioia dei bambini ricoverati. Grazie alla generosità dei centauri sono stati donati 10.800 euro.

Il “Raduno per i bambini del Salesi”, giunto alla sua 13esima edizione, anche quest’anno ha devoluto l’intero incasso ricavato dalle iscrizioni al motoraduno, per la pet therapy che la fondazione ospedale Salesi onlus mette in campo quotidianamente con i suoi professionisti nei diversi reparti ospedalieri per il benessere dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

Grande la sorpresa e la gioia dei piccoli pazienti quando hanno visto dalle finestre delle loro camerette arrivare nel cortile dell’ospedale il lungo corteo di moto e scooter. Una delegazione di motociclisti, accompagnata dagli operatori della Fondazione e dalla direttrice Laura Mazzanti, è entrata in ospedale per consegnare doni, gadget e sorprese ai bambini.

Una domenica all’insegna della spensieratezza e dell’allegria per i piccoli ricoverati. Si rafforza ogni anno di più il sodalizio tra la fondazione ospedale Salesi onlus e il gruppo di motociclisti del piccolo comune del maceratese, che con grande generosità contribuiscono a sostenere le numerosissime attività messe in campo quotidianamente con passione dagli operatori della fondazione.

A scortare il corteo dei 300 motociclisti sono stati gli agenti del comando di Polizia locale di Ancona guidato dalla comandante Liliana Rovaldi, mentre la mattinata è stata animata dal presentatore e intrattenitore Andrea Polverini. Presenti il nucleo volontariato e Protezione civile, l’associazione nazionale carabinieri “Ancona Parco del Conero”.