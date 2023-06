di Antonio Bomba

Chiedono scusa ai pazienti ricoverati nel proprio reparto. Perché in base alle richieste pervenute dai vertici ospedalieri avrebbero dovuto dimettere un terzo degli allettati giudicati gravi. L’effetto è una proroga concessa dal direttore generale dopo un’intermediazione dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

È accaduto ieri all’ospedale regionale Umberto I di Torrette al reparto Soc di Ematologia, dove con un appello firmato dal primario al più giovane degli specializzandi si chiedeva indirettamente scusa per quanto stava accadendo.

Il documento reca in realtà la data dell’1 giugno 2023. Vi è scritto che «Per anni abbiamo cercato soluzioni tampone alle numerose criticità organizzative e strutturali della nostra clinica: carenza di posti letto, spazi, di personale medico e infermieristico». Poi, dopo aver rimarcato come si sia fatto di tutto per rispettare i tempi di attesa nel corso del tempo, fondamentali per malattie come leucemia acuta o altri tipi di tumore sanguinei, da oggi non sarà più possibile farlo. Una cosa per loro impossibile da accettare «La riduzione di orario del Day Hospital, come la riduzione da 12 a 8 dei posti letto come richiestoci da una circolare della direzione. Da oggi ci si chiede di dimettere 4 pazienti gravi che non potranno andare a casa. Nella circolare della Direzione – prosegue il volantino – non ci è stato spiegato cosa dovremmo dire ai pazienti trapiantati o con leucemia… …perché nessun altro reparto non ematologico potrà prendersi cura di loro se verranno dimessi».

Si spiega poi che a queste condizioni nessuno dei 13 pazienti in lista, cioè in attesa di ricovero, potrà mai essere ricoverato. Arriva poi una specifica importante: «Non si tratta di una protesta, né di una critica nei confronti di una Direzione già in difficoltà; sappiamo però che a seguito di questa circolare non potremo più trattare molti di voi come si deve. E questo non possiamo accettarlo».

Come detto la lettera è di una settimana fa circa ma, come spesso succede, ha fatto rumore solo ieri quando è iniziata a girare per i social e su whatsapp. Però ha funzionato. Perché l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini è riuscito a combinare un colloquio tra i due direttori: quello Generale Armando Gozzini e quello di Ematologia Attilio Olivieri, il quale ha dato risultati positivi per i degenti a rischio dimissioni. In poche parole a Ematologia tutto resterà come era fino al 31 maggio, in attesa di soluzioni più adeguate.

La faccenda è chiusa qui? Certo che no. I consiglieri Regionali del Partito Democratico annunciano interrogazioni urgenti sul tema, mentre la segreteria marchigiana dei Dem, mediante comunicato, rimarca come: «Questa situazione è determinata dalla nota carenza di personale dell’Azienda ospedaliera come di tutti i Centri che in regione partecipano al percorso dei trapianti dei pazienti ematologici e, più in generale, dell’intero sistema sanitario marchigiano.

Da un punto di vista politico sottolineiamo come questa situazione fosse da una parte ampiamente prevedibile, come da tempo denunciamo sulla stampa e negli incontri di ascolto che il nostro Partito sta organizzando sui territori. Dall’altra, come questa sia una conseguenza purtroppo logica ma completamente trascurata nel nuovo Piano socio-sanitario, in cui non si menzionano queste problematiche e non si affrontano affatto le modalità con cui risolverle. Questa vicenda impone con estrema urgenza una riflessione sul Piano stesso e la sua sostanziale modifica».

Il Pd Marche prosegue: «Come partito ci siamo già attivati. A partire dall’iniziativa del 6 maggio scorso, tante altre ne stanno nascendo in regione, grazie alla collaborazione dei circoli e delle federazioni provinciali, aperte alla cittadinanza. Vogliamo chiamare a raccolta tutti gli esperti indipendenti e i rappresentanti di cittadini e operatori che vogliano unirsi a noi in questa battaglia. In particolare, sul Piano ci stiamo attivando per un lavoro sinergico tra Partito e Consiglieri regionali, con il prezioso supporto del Tavolo Sanità del Pd Marche».

La loro conclusione è che «Da parte nostra nessuna speculazione politica, ma è evidente a tutti che è tempo di dire basta e di mobilitarsi in difesa della sanità pubblica. La situazione è ormai troppo grave e vanno sottolineate a gran voce le responsabilità di queste mancate scelte».